Kokoškov: Vučević ima “najbolju ruku” u NBA, Crna Gora nam je pomogla na Eurobasketu

Košarkaška vijest godine da je Igor Stefan Kokoškov postao prvak Evrope sa Slovenijom – samo je dio mozaika o istorijskom uspjehu. Slika je mnogo potpunija kada se zna da Kokoškov u svih 15 zvaničnih mečeva na klupi ,,zmajčeka“ nije okusio gorčinu poraza!

Pogled na bilo koji od devet trijumfa na Eurobasketu i šest u prošlogodišnjim kvalifikacijama nosi isti utisak: koliko su Kokoškov i slovenačka selekcija bili savršen izbor jedno za drugo. Beograđanin koji je prije 22 godine bio najmlađi trener prvog tima u jugoslovenskoj istoriji, koji je 2000. postao prvi Evropljanin kao dio stručnog štaba NBA tima, preko Klipersa, Detroita, Finiksa, Klivlenda, Orlanda – stigao je do Slovenije, do evropskog zlata. A priča o 15 slovenačkih i Igorovih pobjeda počinje jednim porazom…

“Nakon zlata, red je da se zahvalim i Crnoj Gori. Krajem avgusta prošle godine igrali smo, pred same kvalifikacije, jedan meč sa Crnogorcima u Ljubljani. I pobijedio nas je čvrst, žestok, fizički dominantan tim koji je znao kako i šta da igra. Od Crnogoraca smo te večeri naučili mnogo o odnosu i ozbiljnosti koji su nam potrebni, pa zato prvi put kažem hvala”, rekao je Kokoškov u ekskluzivnom razgovoru za ,,Arenu“. I tu se ne zaustavlja.

Crna Gora je na još jedan način ,,pomogla“ Igoru Kokoškovom na putu do zlata. Na način koji mnogo govori o našoj selekciji…

“Crna Gora je bila naš potencijalni rival u četvrtfinalu Eurobasketa. Ali, doživjela je ubjedljiv, žestok poraz od Letonije u osmini finala. Letonci su prosto poslije toga protiv nas ušli u meč u četvrtfinalu malo nadmeno, prepotentno – jer pobijedili su odličan tim. To nam je mnogo pomoglo u četvrtfinalu, bili smo psihološki mnogo bolje pripremljeni od odličnih Letonaca, možda i u najtežem meču. Zato dvaput hvala Crnoj Gori”, kazao je Kokoškov.

Istorijske uspjehe javnost, ne samo sportska, zna da pokrije lovorikama toliko da im je teško odrediti prave razmjere. Ipak, košarkaška javnost kontinenta uspjeh Slovenije i Kokoškova vidi kao izuzetno simboličan. Slavio je napadački tim, rijedak kao takav na tronu Evrope. Slovenci su sada nosioci plamena moderne košarke…

“Ne volim kovanicu moderna košarka. Često se zloupotrebljava taj pojam. Moderna košarka je ona koja u datom momentu donosi pobjedu. Iskoristiš ono što možeš, ono sa čim imaš šansu da pobijediš meč… Moja Slovenija je morala igrati brzo, a da je imala veličine poput Vučevića i Dubljevića pod košem, igrala bi drugačije”, kazao je Kokoškov.

Tokom karijere ipak ima reputaciju dominantno napadačkog trenera. Često i pretjerano – kao pobornik ,,trči i pucaj“ košarke. Slična etiketa ,,zalijepljena“ je i ovoj Sloveniji, kao njen košarkaški identitet…

“Košarkaški identitet moje Slovenije bio je Goran Dragić. Jednostavno, kada imate takav napadački potencijal, jednog od najboljih NBA bekova za igru u tranziciji, to iskoristite… Naš sistem se ipak bazirao na jakoj odbrani, a tranzicija je prvo zavisila od toga kako da se odbranimo, kako da uhvatimo loptu. Mnogo toga zavisilo je od defanzive, što se ne pominje, a što je fundamentalno. Iz te osnove išla su i ona trčanja i rješenja Dončića i brzi šutevi Dragića”, objašnjava Kokoškov.

Čuvajte mog prijatelja Vučevića

Igor Kokoškov bio je tokom jedne polusezone i u stručnom štabu Orlanda. Tada je radio sa našim Nikolom Vučevićem.

“Prvo ću govoriti o igračkim kvalitetima. To je ,,najbolja ruka“, najvjerovatnije, među visokim igračima u NBA. Znači i na svijetu. I dalje mlad igrač, zapamtite to! Sidro tima, apsolutno ,,franchise player“… Eto to je sve Vučević”, rekao je Kokoškov i dodao:

“Ono o čemu prvo treba pričati su ljudski kvaliteti. Sa Nikolom je bilo zadovoljstvo raditi, učiti od njega, a još više mi je drago što smo prijatelji, što smo često u kontaktu. Znam odlično koliko mu je stalo do reprezentacije, a koliko mu je teško što neće moći igrati u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Čuvajte mog prijatelja Vučevića, izuzetno je privržen Crnoj Gori”, rekao je Kokoškov.