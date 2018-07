Košarkaši napredovali za dva mjesta na FIBA rang listi

Crnogorski košarkaši nakon velikih uspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo napredovali su na FIBA rang listi.

Izabranici Zvezdana Mitrovića bili su bolji od Bjelorusije i Slovenije, pa su zaradili dvije pozicije na poretku najboljih reprezentacija Svijeta.

Slovenci koje smo savladali u Lljubljani ostali su na sedmom mjestu. Promjena nije bilo u TOP10. Sjedinjene države su ubjedljivo prve, slijede Španija, Francuska, Srbija, Argentina, Litvanija, Slovenija, Hrvatska, Grčka i Australija.

Naši momci će naredne zvanične mečeve igrati u septembru u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Turske i Ukrajine.

Top 10

1. (1) SAD 748,1

2. (2) Španija 706,7

3. (3) Francuska 647,7

4. (4) Srbija 643,6

5. (5) Argentina 622,0

6. (6) Litvanija 619,0

7. (7) Slovenija 588,6

8. (8) Hrvatska 566,1

9. (9) Grčka 545,5

10. (10) Australija 466,4

The FIBA World Ranking Men, presented by Nike, has been updated! Check out https://t.co/CxEBjwF6Vh to see where your country ranks 🤔 pic.twitter.com/KxR5YxSkOZ

— FIBA #Basketball (@FIBA) July 5, 2018