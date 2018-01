Košarkaši Trenta se tukli pred Budućnost, stižu kazne

Košarkaš Trenta Horhe Gutijerez kažnjen je sa dvije utakmice neigranja italijanskog prvenstva.

Razlog za to je tuča na meču protiv Virtusa tokom koje je došlo do sukoba sa Alesandrom Đentileom koji će propustiti tri meča.

Naredni rivali Budućnost Volija u Evrokupu žestoko su se sukobili u Bolonji sa igračima Virtusa, a zbog toga je sa jednim mečom suspenzije kažnjen i Dominik Saton.

Virtus je slavio 82:75, a Budućnost će pokušati isto da uradi u četvrtom kolu Evrokupa i tim trijumfom bi osigurala plasman u narednu fazu evropskog takmičenja.

What a fight during Virtus Bologna vs. Aquila Basket Trento.

Jorge Gutierrez and Alessandro Gentile involved pic.twitter.com/zZibHHtSjC

— Sportando (@Sportando) January 21, 2018