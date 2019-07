Košarkaši u petom šeširu pred žrijeb kvalifikacionih grupa za Eurobasket

Crnogorski košarkaši nalaze se u petom šeširu pred žrijeb grupa kvalifikacija za Eurobasket.

FIBA je saopštila proceduru izvlačenja koje će se održati 22. jula u Minhenu.

Naši će rivale čekati iz petog šešira u kom su još Gruzija, Belgija i Izrael.

32 ekipe nastupiće u kvalifikacijama, a biće podijeljene u osam grupa sa po četiri ekipe.

Sistem je malo komplikovan činjenicom da će kvalifikacije igrati i domaćini šampionata Češka, Gruzija, Njemačka i Italija.

Tako će plasman na Eurobasket izboriti po tri ekipe iz svake grupe, osim iz onih u kojima su domaćini. Iz tih grupa će sigurno dalje organizatori šampionata i još dvije selekcije po plasmanu.

Već se zna da će timovi iz prvog šešira biti sa reprezentacijama iz četvrtog, petog i osmog šešira.

Tako će nam rival biti neko od velikana: Španija, Francuska, Litvanija ili Srbija.

Kvalifikacije će se igrati kroz tri kvalifikaciona prozora i to od 17. do 25. februara, 23. novembra do 1. decembra 2020. te od 15. do 23. februara 2021.