Kris Boš razočaran što neće ući u Kuću slavnih

Legendarni košarkaš Majamija Kris Boš ne krije razočaranje što se nije našao među finalistima u ovogodišnjoj klasi za prijem u Nejsmitovu kuću slavnih.

U pitanju je klasa 2020, a finalisti su bivši NBA asovi i višestruki osvajači šampionskih prstenova Kobi Brajant, Tim Dankan i Kevin Garnet. Tu su još četvorostruka olimpijska šampionka Tamika Kečings, zatim trostruki NCAA šampion trener Kim Malki, Barbara Stivens, Edi Saton kao i dvostruki NBA šampion trener Rudi Tomjanovič.

“Kada gubim to me nervira. Kada mi malo fali, to me nervira. Uvijek je tako bilo, od momenta kada sam počeko da igram košarku i to se prenosi na sve što radim. Zbog toga ću reći odmah kako biste čuli od mene. Razočaran sam”, rekao je Kris Boš u video poruci.

Boš je sa Majamijem osvojio dvije titule, može da se pohvali i da je 11 puta bio učesnik Ol-star utakmice.

Za 13 sezona koje je proveo u Torontu i Majamiju imao je prosjek od 19,2 poena po meču.

Sa američkom reprezentacijom je osvojio olimpijsko zlato u Pekingu i bronzu na Svjetskom prvenstvu u Japanu 2006. godine.