Krvava proslava titule u Torontu

Četvoro ljudi je povrijeđeno u pucnjavi koja se dogodila tokom parade za NBA šampione Toronto Reptorse.

Policija je potvrdila da je došlo do pucnjave na paradi koja je okupila gotovo dva miliona ljudi.

Incident je prekinuo događaj, ali samo na kratko pošto je policija brzo reagovala.

Troj ljudi je uhapšeno, a policija je građane zamolila da proslijede video snimke ako ih imaju sa mjesta događaja.

Što se tiče povrijeđenih niko nije u životnoj opasnosti, mada dvoje ljudi je zadobilo teže tjelesne povrede.

I’m on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI

— Jennifer Pagliaro (@jpags) June 17, 2019