Kukoč: Jokić ima sve, na njemu je da radi i napreduje

Legendarni košarkaš Toni Kukoč rekao je da Nikola Jokić ima sve kvalitete da postane vrhunski igrač i da je na njemu samo da radi.

Čovjek koji je tokom bogate karijere osvojio sve vrijedno u svijetu košarke relevantan je da procijeni kvalitet mladog srpskog igrača.

“Gledao sam Jokića na nekoliko utakmica i odigrao je baš protiv nas u Čikagu strašno dobro. To je momak sa velikim mogućnostima. Ima dobre košarkaške kvalitete, ima visoku inteligenciju… Na njemu je sada, koliko je voljan i željan da usavrši sve to, da napreduje. Tih par utakmica na kojih sam ga gledao, on igra sa takvom lakoćom da ga je uživanje gledati”, rekao je Kukoč za Al Džaziru.

Jokić je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Denvera, a očekuje se da i ove pokuša da pomogne ekipi da se plasira u plej of NBA lige.