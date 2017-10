LA Klipersi se oglasili povodom povrede Miloša Teodosića

Los Anđeles Klipersi su se oglasili saopštenjem povodom jučerašnje povrede plejmejkera Miloša Teodosića.

Navodi se da 30-godišnji košarkaš ima povredu “plantar fascia” lijeve noge, odnosno ligamenta koji spaja petu i prste, te da je neizvjestan njegov povratak na teren.

The Clippers' official ANNOUNCEMENT on injured guard Milos Teodosic (out indefinitely with a foot injury) … pic.twitter.com/UZb1gOM9AY

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 22, 2017