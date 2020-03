Lebron: Neka vas Bog blagoslovi, Furnije: Gober je dobro, nemojte paničiti

Brojne NBA zvijezde oglasile se nakon što je saopšteno da Rudi Gober ima koronavirus, poslije čega je liga suspendovana do daljnjeg.

“Čovječe, otkazujemo sve sportske događaje, poslove, škole… Ono što treba da otkažemo je 2020. godina. Protekla tri mjeseca bila su veoma naporna. Neka vas Bog blagoslovi i čuvajte se”, napisao je Lebron Džejms na Tviteru.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! 🤦🏾‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe🙏🏾

— LeBron James (@KingJames) March 12, 2020