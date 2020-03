Legendarni slovenački košarkaš se čudi sunarodnicima

Boštjan Nahbar, čuveni slovnački košarkaš, razočaran je ponašanjem pojedinih sunarodnika.

Slovenija ima problema da spriječi epidemiju koronavirusa, a Nahbar smatra da bi ljudi morali da se ponašaju racionalnije.

Nahbar ističe da se ne smije izlaziti bez potrebe.

“Nijesmo naučili od Kine. Nijesmo naučili od Južne Koreje. Nijesmo naučili od Irana. Ne, nijesmo naučili ni od Italije?! Ne shvatam. Kada će svi razumjeti da ako ne moraju da budu hitno napolju da ostanu u stanu? Da li smo zaista toliko neuki kao društvo?”, napisao je Nahbar na Tviteru.

U Sloveniji je do sada potvrđeno 219 slučajeva zaraženih koronavirusom, uz jedan smrtan slučaj.

We did not learn from China. We did not learn from South Korea. We did not learn from Iran. No we do not learn from Italy?! I don’t get it. At what point will EVERYONE who does not need to be outside for URGENT matters stay inside? Are we really that IGNORANT as a society??

— Boštjan Nachbar (@BokiNachbar) March 15, 2020