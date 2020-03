Lejkersi traže pojačanja

Los Anđeles Lejkersi pokušaće da ojačaju sastav za finiš sezone.

Kako prenose američki mediji Lejkersi pokušavaju da angažuju još neke slobodne agente, kako bi što jači dočekali plej of.

Na probnim treninzima su Dion Vejters bivši igrača Majamija.

Takođe za ugovor će pokušati da se izbori i Džej Ar Smit koji je sa LeBronom osvojio titulu u dresu Klivlenda.

Smit nije igrao ove sezone, dok je Vejters u tri meča nosio dres Majamija.

Free agent guard J.R. Smith will work out for the Los Angeles Lakers early this week, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2020