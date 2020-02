Luković razbio Zvezdu za MVP priznanje

Fenomenalnom partijom protiv Crvene zvezde, Uroš Luković zaslužio je zvanje najkorisnijeg igrača 19. kola ABA lige.

Centar Mornara ubacio je 23 poena, uz sedam skokova, šest rampi i dvije asistencije, što mu je donijelo indeks korisnosti 38.

Uroš Luković of @MornarBar is the MVP of #ABALiga Round 19! Congratulations!

— ABA Liga (@ABA_League) February 11, 2020