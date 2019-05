Marej i Jokić vratili Denver u borbu za finale Zapada

Košarkaši Denvera pobijedili su kao gosti Portland 116:112 i izjednačili na 2:2 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige.

Nakon što su na poluvremenu zaostajali šest poena, “nagetsi” su u nastavku bili bolji rival i došli do trijumfa.

Nikola Jokic (21 PTS, 12 REB, 11 AST) records his 4th #NBAPlayoffs triple-double, fueling the @nuggets Game 4 win in Portland! #MileHighBasketball

U završnici je Marej iskoristio sva četiri slobodna bacanja i nije dozvolio Portlandu da izbjegne poraz.

Upravo je plej Denvera bio najefikasniji sa 34 poena, dok je važan doprinos dao i Nikola Jokić sa novim tripl-dablom (21 poen,12 skokova,11 asistencija).

🔥 @BeMore27 comes up big in the @nuggets (2-2) road victory, scoring a game-high 34 PTS! #MileHighBasketball #NBAPlayoffs

Game 5: Tuesday (5/7), 10:30pm/et, TNT pic.twitter.com/RnUntdurJc

— NBA (@NBA) May 6, 2019