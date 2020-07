Dobra je atmosfera u redovima Dalas Maveriksa pred nastavak sezone.

Makar se to može reći kada je u pitanju SFRJ konekcija.

Boban Marjanović i Luka Dončić odabrali su hit za trening u ponedjeljak ujutro.

Marjanović je diktirao ritam, a Dončić pratio.

Pjesma je Seke Aleksić, a zove se “Ja tuđe usne ljubim”.

Monday morning song sesh brought to you by your favorite duo 🎤 pic.twitter.com/taIl64MaO5

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) July 20, 2020