Marjanović i Dončić bolji od Džejmsa

Četiri meča NBA predsezone odigrana su sinoć, a u najzanimljivijem susretu Dalas je savladao Los Anđeles Lejkerse 108:104.

Maverikse je do trijumfa, pred praznim tribinama u Orlandu, predvodio Set Kari sa 23 poena.

Boban Marjanović imao je 17 poena i 13 skokova, dok je Luka Dončić zabilježio 14 pogodaka, pet skokova i šest asistencija.

Kod Lejkersa, po 13 pogodaka Kvina Kuka i Džavala Mekgija, po 12 Lebrona Džejmsa i Entonija Dejvisa.

Finiks je sa 101:88 porazio Jutu, uz 14 poena Bridžisa, te po 13 Ejtona i Bukera.

Milvoki je lako savladao San Antonio 113:92, a istakao se Janis Adentokumpo sa 22 koša.

Džastin Holidej je sa 16 poena bio najefikasniji u pobjedi Indijane nad Portlandom 91:88.

Na drugoj strani 15 pogodaka Marija Hezonje.

