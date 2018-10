Mega igra atraktivnu košarku, ali želimo da potvrdimo trijumf iz Zadra

Mega Bemax stiže u Bar poslije četiri pobjede, kao najprijatnije iznenađenje od početka sezone u ABA ligi.

Mornarove igre iz posljednje dvije utakmice u ABA ligi hrabre Mihaila Pavićevića.

“Mega je specifičan, menadžerski klub, koji ne juri rezultat nego gleda da proda što više igrača. Zato igra atraktivnu košarku sa dosta energije i što više napada. Njeni igrači imaju dobru statistiku. U svakom slučaju, to je ekipa za respekt. Prva četiri kola ABA lige pokazala su da svako svakog može da pobijedi, nema podjele na loše i bolje ekipe i utakmicu s Megom dočekujemo kao i svaku drugu. Napravili smo sjajan posao u Zadru, sad nam predstoji valorizacija tog brejka i odbrana domaćeg terena. Zbog ritma utakmiica srijeda-nedjelja nemamo mnogo vremena da analiziramo rivale, a i mnogo je važnije da unapređujemo sopstvenu igru i na tome insistiramo”, rekao je Pavićević.

Mladi tim Dejana Milojevića pokazao je ogroman potencijal, a jedan od igrača koji se ističe je i naš Ognjen Čarapić.

“Igramo u Baru protiv Mornara koji je veoma kvalitetan tim, koji se podigao poslije nešto slabijeg starta sezone. Dodatno su se pojačali i mečevi sa njima su uglavnom vrlo neizvjesni, pogotovo na njihovom terenu. Imamo odličan start sezone, ali ne želimo da stanemo već da produžimo pobjednički niz koliko god je to moguće. Imaćemo težak zadatak protiv Mornara, ali uz agresivnu odbranu i pravi pristup meču od prvog do posljednjeg minuta, vjerujem da možemo da dođemo do novog trijumfa”, kazao je Milojević.

Susret u “Topolici” zakazan je za 21 sat.