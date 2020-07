Melo u sjajnoj formi čeka nastavak sezone

Karmelo Entoni ima 36 godina, a djeluje da u nikad boljoj fizičkoj formi čeka nastavak sezone sa Portlandom.

Iako je prvi utisak da je izgubio mnogo više, kaže da je smršao nešto više od dva kila.

”Bio sam izuzetno motivisan da se vratim na oko 105 kilograma. Toliko nisam imao još od početka karijere. Vraća mi dozu samopouzdanja koji du sada nisam imao. Osjećam se dobro i zdravo na terenu. Prilično sam fokusiran”, zadovoljan je Melo.

Riječ je, kaže, o intezivnoj dijeti, koja je očigledno dala rezultate.

Razlog tome je i što se ponovo vraća na poziciju krila, pošto su se Portlandu oporavili Jusuf Nurkić i Zek Kolins.

”O tome sam razmišljao kada mi je trener rekao da ću se vratiti na poziciju tri. Izazvao sam sebe da smršam i dođem na kilažu na koju se osjećam komforno da mogu da igram, trčim i radim sve što je potrebno za naš tim na toj poziciji”, otkriva Entoni.

This is what has happened to a few players. When you lose the game to an on going pandemic it will give you new found respect and love for the game. Carmelo Anthony is my favorite player so I’m happy he decided to lose the weight he was known for. pic.twitter.com/F4sB2nFZK8

— BigAlChandon (@AlChandon) July 13, 2020