Mijović: Pobijedio srećniji tim, analiziraćemo pad samopouzdanja u finišu meča

Budućnost je u Baru umalo od gotovog napravila veresiju – svjestan je i trener Podgoričana Petar Mijović da je njegov tim mogao da riješi meč protiv Mornara već u regularnom toku.

Gosti su na 2:40 prije kraja vodili 78:67, činilo se da je sve gotovo…

“Nažalost, to smo i mi pomislili. Međutim, Mornar igra tako ne samo ove sezone da je sposoban da vrlo brzo odgovori. Kod nas je došlo do pada sampouzdanja u napadu, mnogo je važno da analiziramo to što se dogodilo, jer ekipi koja želi visok plasman ne bi smjelo to da se događa. U produžecima je bila lutrija, mislim da je pobijedio srećniji tim, ali smo ovu utakmicu mogli mnogo ranije da riješimo”, rekao je Mijović.

Budućnost je u Baru upisala osmu pobjedu u sezoni i ostala na vrhu regionalnog takmičenja.

“Mislim da smo u prvom dijelu igrali pogrešno i mekano, oni su imali mnogo otvorenih situacija. Mornar je uhvatio dobar ritam u trećoj četvrtini, jer mi nismo mogli da se adatpiramo na talenat koji oni imaju u spoljnjoj liniji, da bi sa Popovićem i Šehovićem okrenuli situaciju”, rekao je Mijović.

Budućnost u narednom kolu dočekuje Cedevita Olimpiju.