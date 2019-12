Mornar dočekuje Megu i nada se nastavku pobjedničke serije

Trener Mornara Mihailo Pavićević pred duel sa Megom Bemaks ističe da u ABA ligi ove sezone nema lakih rivala i svako se mora dobro pomučiti da bi uknjižio bodove.

Barani u 11. kolu regionalnog takmičenja dočekuju tim Dejana Milojevića sa željom da nastave pobjedničku seriju, a trijumf bi crnogorskog vicešampiona učvrstio u gornjem domu ABA lige.

“U ABA ligi nema lakog rivala niti ih mi dijelimo na lake i teške, nezavisno od toga što je Mega pri dnu tabele. To je mlada ekipa za koju ne treba raditi skauting, ekipa koja igra sa dosta poleta i mnogo energije i ako im dozvolite da razviju svoju igru mogu da naprave problem svakom protivniku. Evidentno je da mi igramo sve bolje, sa više samopouzdanja, sa mnogo boljom odbranom, ne računajući, naravno, posljednju četvrtinu sa Rigom. Nadam se da ćemo biti dovoljno mudri da odigramo onako kako treba, da dođemo do još jedne pobjede. To „dođemo“ podrazumijeva da svaku, pa i ovu utakmicu treba odraditi od početka do kraja punom snagom i da se valja dobro se oznojiti da bismo došli do novih bodova“, kazao je Pavićević.

Nemanja Vranješ očekuje nastavak pobjedničke serije svog tima.

“Mega je mlada ekipa protiv koje neće biti lako igrati. Mi smo podigli formu, igramo kod kuće i učinićemo sve da nastavimo pobjedničku seriju. Sigurno da ima prostora da budemo još bolji, i u odbrani i u napadu. Ukoliko zaigramo kako znamo i umijemo i ako ispunimo dogovoreno, upisaćemo novu pobjedu“, optimista je bek Mornara.

Subotnja utakmica između Mornara i Mega Bemaksa, u dvorani „Topolica“, počinje u 18 časova.