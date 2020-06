Mornar i dalje na čekanju: Evrokup pozvao Trento, nakon odustanja Frankfurta

Nakon odluke Skajlajnersa iz Frankfurta da ne nastupaju u predstojećoj sezoni Evrokupa, iz ovog takmičenja su saopštili da će njihovo mjesto zauzeti italijanski Trento.

Iako je Mornar jedan od klubova koji se nadao pozivnici u slučaju da neko odustane od takmičenja, Barani još nisu dobili mjesto u drugom po kvalitetu evropskom takmičenju.

New approved 2020-21 7DAYS EuroCup team list, selecting @AquilaBasketTN to replace Fraport Skyliners Frankfurt after withdrawing from the competition.#EUROLEAGUEUNITED https://t.co/1qmFARD708

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) June 22, 2020