Mornar srušio klupski rekord u ABA ligi, Pavićević: Postajemo tim, 32 asistencije me čine srećnim

Košarkaši Mornara na utakmici protiv Cibone pokazali su puni napadački potencijal – Barani su za 40 minuta igre dali 109 poena i tako srušili klupski rekord u ABA ligi.

Crnogorska ekipa igrala je lepršavo, timski, o čemu svjedoče čak 32 asistencije. Taj podatak je posebno obradovao stratega Mornara Mihaila Pavićevića nakon ubjedljivog trijumfa nad “vukovima”.

“Čestitam igračima, shvatili su utakmicu kako sam tražio. Maksimalno ozbiljno prilazimo svakoj ekipi, sa respektom, što na početku ABA lige daje rezultate. Svi su igrali i pokazali zavidnu volju i želju u napadu i odbrani, a to me pogotovo raduje. Polako, ali sigurno dolazimo do igre koja će biti naš prepoznatljiv stil, a izdvojio bih 32 asistencije. To me čini izuzetno srećnim, odavno me niste vidjeli da sam stajao i gotovo 30 sekundi aplaudirao kad je u napadu bilo sedam-osam pasova i završilo se košem. To je ono što košarku čini košarku”, rekao je Pavićević.

Svi igrači upisali su se u strijelce, a njih šestoro imalo je dvocifren poenterski učinak.

“Mi jesmo skup dobrih pojedinaca, ali tim dobija utakmice, tim osvaja titule, a ne pojedinci. Zaista me raduje što postajemo tim”, rekao je Pavićević, čiju ekipu već za dva dana čeka duel protiv Breše u 3. kolu Evrokupa.

Susret s italijanskim timom biće idealna prilika da Barani potvrde da trijumf nad Unikahom nije bio slučajan.

“Ne možemo da živimo od toga mjesec, jer nas čeka utakmica sa Brešom, koja je podjednako jaka kao Unikaha, kao i sve ekipe u našoj grupi. Sve zavisi kako je ko raspoložen i kako se spremi. Poslije te utakmice idemo Crvenoj zvezdi u Beograd, koja izgleda dominantno, moćno, ali vidjećemo ko će izgledati moćnije u nedjelju”, poručio je Pavićević.