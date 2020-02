Najbolji igrač Evrolige demantovao medije

Šejn Larkin je dobio tursko državljanstvo.

Na taj način završena je formalnost nakon koje će sjajni košarkša moći da igra za reprezentaciju Turske.

Mediji su odmah obajvili da je morao da promijeni ime.

To je 2015. učinio Bobi Dikson koji je uzeo ime Alija Muhameda.

Ipak Larkin to neće učiniti.

“Netačni su svi navodi da mijenjam ime. Ime sa kojim sam rođen zadržaću i sa turskim državljanstvom“, napisao je Larkin na Tviteru.

On bi trebalo da igra za Tursku u kvalifikacijama za Olimpijske igre, a debi bi mogao imati vrlo brzo u kvalifikacijama za Eurobasket.

All reports I am changing my name are false. The name I was born with is the name I will keep for my Turkish Citizenship. 🤟🏽💂🏽‍♂️🤟🏽

— Shane Larkin (@ShaneLarkin_3) February 10, 2020