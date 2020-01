Najvažnije je bilo objasniti igračima da ne potcijene Primorsku

Trener Mornara Mihailo Pavićević priznao je da nije bilo lako psihički pripremiti ekipu za meč sa Primorskom.

Sastav iz Kopra ostao je zbog finansijskih problema bez najboljih igrača i trenera i u seriji je loših rezultata.

“Imao sam najviše problema kako da pripremim igrače da ne uknjiže ovu pobjedu u svojim glavama prije nego izađemo na teren. Znamo da je Primorska pretrpjela velike promjene. Zbog problema koje je imala u klubu ostali su bez najboljih igrača. Međutim, to je ekipa koja igra 40 minuta, igrači koji su ostali preuzeli su odgovornost, igraju rasterećeno jer su obezbijedili opstanak, nemaju bilo kakav pritisak. Takve ekipe su najopasnije”, rekao je Pavićević.

Malo je nedostajalo da prošle sedmice Primorska iznenadi Budućnost Voli.

“U prošlom kolu bili su na pragu pobjede protiv Budućnosti. I to je bio moj najveći problem, da eventualno ne potcijenimo Primorsku. U većem dijelu smo dobro funkcionisali, ali pokazali smo jednu stvar koja mi se uopšte ne dopada – čim smo pravili malo veću razliku, dolazilo je do opuštanja, i u odbrani i u napadu. Tako da smo gostima nekliko puta davali šansu da se vrate u meč. To je ono što ne volim. Želim da konstantnost u igri bude svih 40 minuta. Istina, to je lakše reći nego ostvariti. Generalno, odigrali smo jednu dobru utakmicu, znali smo odakle nam prijeti najveća opasnost, znali smo i kako da napadamo, dali smo 99 poena. Milo mi je što su se neki igrači vratili poslije nekih kriznih perioda. Jer, što nas više bude u funkciji, bićemo bolji kao ekipa”, zaključio je Pavićević.

Mornar sljedeće subote čeka važan meč na parketu Cedevita Olimpije.