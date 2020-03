Naši košarkaši 26. na svijetu

Crnogorski košarkaši i dalje su 26. reprezentacija planete.

Poslije dva meča u februarskom kvalifikacionom prozoru izabranici Boška Radovića nijesu mijenjali poziciju.

Nakon pobjede protiv Velike Britanije i poraza od Francuske ostali su na 26. poziciji iza Meksika, a ispred Letonije.

Sjedinjene države su i dalje prve ispred Španije, Australije i Argentine.

Srbija je sada peta pošto je promijenila poziciju sa Francuskom. U prvih 10 još su Grčka, Litvanija, Češka i Brazil.

The @FIBA World Ranking presented by @Nike has been updated after an exciting first window of the FIBA Continental Cup 2021 Qualifiers, with the @USABasketball maintaining their number one status.https://t.co/zk9noJp32L

— FIBA media (@FIBA_media) March 3, 2020