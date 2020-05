Navijači Budućnosti izabrali najbolju petorku plavih svih vremena u ABA ligi

Navijači Budućnosti Voli izabrali su putem zvaničnog sajta ABA lige najbolju petorku “plavih” u istoriji ovog takmičenja.

Pristalice prvaka Crne Gore smatraju da je pozicija jedan rezervisana za Norisa Kola, na mjestu beka je jedan od ljubimaca navijača i dijete Podgorice Nikola Ivanović, na poziciji krila je Vladimir Micov, dok su mjesta pod košem rezervisana za tandem crnogorske reprezentacije, Nikolu Vučevića i Bojana Dubljevića.

Kol je u Podgorici proveo drugi dio prošle sezone, Ivanović je godinama uzdanica podgoričkog kluba, Micov je u dva mandata četiri godine bio u dresu “plavih”, Dubljević je za Budućnost igrao od 2010. do 2012. dok je Vučević u majici najvećeg crnogorskog kluba nastupao u vrijeme lokauta u NBA ligi 2011. godine.

Brojni sjajni košarkaši prodefilovali su kroz tabor “plavih” u prethodne skoro dvije decenije, koliko je prošlo od formiranja regionalne lige, pa nije bilo lako izabrati najbolju petorku.

