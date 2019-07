NBA šampion zaplakao jer ga niko ne želi

Džeremi Lin je sa Torontom osvojio NBA ligu, ali daleko od toga da mu je to ispunilo život.

Momak koji je zadivio Sjedinjene države prije nekoliko godina partijama za Nikse i pokrenuo čuveno “Linseniti” sada se suočava sa noćnom morom svakog profesionalnog sportiste.

Jednostavno ga niko više ne želi u NBA ligi.

“Postoji izreka – kada jednom dotakneš dno, jedini način je da ideš gore. Međutim, čini se da dno postaje sve dublje i dublje za mene. Prethodni period bio je težak za mene. Osjećam da je na neki način NBA odustao od mene”, kazao je Lin.

On bi zbog toga mogao da se preseli u Evropu i to da pređe u redove CSKA.

Jeremy Lin emotional on free agency: “Rock bottom seems to be getting more and more rock bottom for me” – says he feels like NBA has given up on him pic.twitter.com/MMsNRLyIi7

— Michele Steele (@ESPNMichele) July 28, 2019