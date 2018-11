“Ne zna ruska zima što je podgorički sjever” tim su transparentom Varvari inspirisali plavo-bijele da dođu do najveće pobjede u dosadašnjem dijelu sezone.

Domišljato su najvatreniji navijači plavo-bijelih dali uvod u ovaj meč, a očigledno je da Rusi nijesu znali kako zna da “udari” sjever sa Morače.

Danilo Nikolić iz Zagoriča sigurno im je pokazao.

Četiri trojke iz sedam pokušaja i onda je bila sudbina da mu lopta dođe u ruke u posljednjem napadu. Sjajno je anticipirao promašaj Džeksona i pokupio loptu pa položio.

Pogledajte momenat odluke i kako je sjever oduvao rusku zimu.

The moment that won it for @KKBuducnostVOLI!

Danilo Nikolic with the big rebound and finish! 💪#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/4CavOFI25r

— EuroLeague (@EuroLeague) November 23, 2018