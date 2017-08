“Iskreno, to je za mene bilo veliko iznenađenje. U startu mi nije bilo ni u mislima da bih mogao da se vratim u Podgoricu. Ipak, vrlo brzo sam shvatio da je klub potpuno promijenio koncipiranje sastava”, kazao je Danilo.

Nikolić je istakao razloge zbog kojih je prihvatio povratak u redove crnogorskog šampiona.

“Fokus na mlade igrače, pružanje prilike domaćima, dugoročno planiranje i visoke ambicije, sve to je nešto što mi se svidjelo u razgovoru sa upravom i trenerom. Sa novim trenerom Džikićem, Budućnost Voli će biti konkurentna na svim frontovima. Ne sumnjam da sam na pravom mjestu”, kazao je Nikolić.

Sezona u Španiji bila je veliko iskustvo za njega, uprkos borbi sa povredama, maloj minutaži u baskijskom klubu…

“Mnogo toga me je spriječilo da se nametnem tamo, ali u krajnjoj liniji hitnije od svega bilo je da to nije bila prava košarkaška sredina za mene. Od stila igre do selekcije tima. Sa tim iskustvom, vjerujem da sam donio pravu odluku i da ću u Budućnost Voliju imati priliku da se dokažem i napredujem”, rekao je Danilo.

Konačno, iskustvo rada sa reprezentacijom je velika stvar za njega. Po mnogima je među sigurnim putnicima za Eurobasket. Ako se i ne desi, ove pripreme su od velikog značaja za Nikolića.

“Imamo odlične pripreme, raditi sa ovim momcima na treninzima je privilegija. Iza nas su odlične kontrolne utakmice, polako podižemo formu i nema razloga da ne vjerujemo u uspjeh na Eurobasketu”, zaključio je Nikolić.