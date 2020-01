Nigdje neću dobiti ljubav navijača kao u Podgorici, Budućnost je spremna da vrati trofej ABA lige

Za nekoliko mjeseci Hasan Martin izrastao je u jednog od ljubimaca navijača Budućnosti Voli. Američki košarkaš je sjajnim partijama zaslužio povjerenje stručnog štaba i navijača “plavih”, a u intervjuu za CdM ističe da je srećan u Podgorici i da vjeruje da će se ABA titula vratiti u glavni grad Crne Gore.

Leteći centar Podgoričana efektnim zakucavanjima i rampama stekao je status jednog od najatraktivnijih igrača u regionu.

Da li si očekivao da ćeš za kratko vrijeme postati jedan od lidera Budućnosti?

“Ne, nisam očekivao ništa od ovoga. Imao sam tešku predsezonu i sporo navikavanje na način igre ovdje. Svakodnevno na treninzima sam nastojao da budem dobar suigrač i da nastavim da razvijam svoje vještine do maksimuma. Kako je vrijeme prolazilo postajao sam bolji i na treningu što se kasnije odrazilo u mojoj igri na utakmicama i pomoglo mi da postanem neko na koga su se moji saigrači mogli osloniti”, rekao je Martin na početku razgovora za CdM.

Kako bi ocijenio prvi dio sezone, čime si zadovoljan, a u čemu je ekipa mogla bolje?

“Prvi dio sezone je bio na trenutke i dobar i loš, ali svakako da sam mogao početi bolje. Cijenim stručni štab i saigrače koji su se držali zajedno tokom teških vremena u početku uprkos promjeni trenera i lošem startu u Evrokupu. Promijenili smo se potpuno i sad smo u mnogo boljoj situaciji nego ranije. Jedino što bih poželio da je bolje jeste da smo se kvalifikovali za Top 16 fazu u Evrokupu.”

Saradnja sa Petrom Mijovićem ti je makar zasad veoma prijala.

“Mijović je jedan od onih koji su me tjerali da vjerujem u sebe i da imam samopouzdanje uprkos teškom startu sezone. Konstantno me je podsjećao na to koliki potencijal imam da postanem jedan od velikih igrača i to sve dok je bio pomoćnik trenera. Sada mi još i više govori o mom potencijalu i tome kako se težak rad isplati. Zaista cijenim način na koji radi svoj posao.”

Budućnost je u Evrokupu kvalitetom zaslužila drugu fazu, ali je sreća okrenula leđa u nekim mečevima.

“Osjećam da smo bili najbolji tim u grupi, iako nismo prošli dalje. Broj utakmica koje smo izgubili na jednu ili dvije lopte, nam je stvarno naštetio, a kad smo počeli takve utakmice da dobijamo već je bilo kasno i nažalost više nije bilo u našim rukama da prođemo plej of jer su drugi timovi morali da izgube. Pokazali smo koliko smo dobri tokom druge faze i svi su to vidjeli, ali rupa koju smo sebi iskopali je bila preduboka.”

Kakve su ambicije do kraja sezone, vjeruje li u titulu u ABA ligi i povratak u Evroligu?

“Cilj ove sezone je da budemo prvi u ABA ligi. Mislim da je to vrlo moguće. Titula ABA lige je jasno prvi cilj, imamo talenat, radne navike i disciplinu da je osvojimo ove godine.”

I na kraju život u Podgorici, ljudi, navijači. Vidiš li sebe u glavnom gradu Crne Gore i sljedeće sezone?

“Znam da sam profesionalac samo tri godine, ali istinski vjerujem da nigdje neću naići na ovoliku ljubav od mojih fanova bilo gdje gdje budem igrao. Navijači ovdje stvarno cijene sve što uradite na terenu više od broja poena, blokada ili zakucavanja. Cijene vaš rad i trud kao i vaš karakter, što mi se izuzetno sviđa. Naravno da postoji šansa da odigram još jednu sezonu, ali je prerano govoriti o tome”, zaključio je Martin.