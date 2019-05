Odbranjena titula više od sna

Odbranom šampionske titule u Japanu, na klupi Alvark Tokija, Luka Pavićević je na Dalekom istoku stekao reputaciju trenera koji je majstor za teške završnice ključnih mečeva.

Njegov tim ni prošle sezone nije bio prvi u regularnom dijelu sezone, pa je ipak bio nepobjediv u plej-ofu. Ovog puta bilo je još teže. Rival u finalu bila je ponovo Ciba, koja je skorom 52-8 bila ubjedljivo prva u ligaškom dijelu. Alvark je imao osam pobjeda manje, kao treći u Istočnoj konferenciji nije imao prednost domaćeg terena u razigravanju. Ipak, u finalu u ” Jokohama areni Alvark je vodio i sa 19 poena prednosti, na kraju slavio 71:67…

“Moram istaći velike individualne žrtve, svih pojedinaca u timu, kako bi ostvarili ono što je sportska javnost u Japanu uoči plejofa smatrala malo vjerovatnim. Velika je stvar postati šampion Japana. Kada to uspijete dva puta u životu, to je izuzetan uspjeh. A kada to učinite dva puta zaredom, to je više od sna”, rekao je Pavićević.

Podgoričanin, bivši selektor Crne Gore, od ljeta prošle godine u timu je imao i reprezentativca MilkaBjelicu. Naš krilni centar je bio glavna ofanzivna opcija tokom sezone, njegovo iskustvo bilo je važno da se ostvari niz pobjeda na strani u plej-ofu.

“Kampanja tokom plej-ofa bila je teška. Istrajali smo sa nizom trijumfa u gostima. Zahvalan sam jer sam imao pravi pristup igrača. Bili su ozbiljni i potpuno posvećeni, živjeli su zasvaki momenat na terenu u plej-ofu kako bi došli u situaciju da ostvare san. To je za svakog od nas bila odbrana titule”, rekao je Pavićević.

Nekada plejmejker Jugoplastike, Cibone i Zvezde, stasao u Budućnosti, dočekao je peti trofej u trenerskoj karijeri treći šampionski, nakon titule sa njemačkom Albom 2008. godine.

“Japan je sredina koja mi odgovara u potpunosti, mentalitetom, posvećenošću ljudi spremnih da napreduju. U Alvarku smo svi okrenuti ka istom cilju uz brižno planiranje i zaista sam srećan”, zaključio je Pavićević, koji je početkom godine potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom.

Njegov tim ostvario je drugo mjesto u FIBA Kupu šampiona Azije prošle jeseni.