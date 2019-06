Otišao Pjaniđani, čeka se Mesina

Simone Pjaniđani nije više trener milanskog Armanija.

Iskusni stručnjak je poslije dvije godine sporazumno raskinuo ugovor sa Armanijem.

Taj tim predvodio je do dva Superkupa i jednog trofeja u prvenstvu Italije.

Mediji vjeruju da je odlazak Pjaniđanija otvara prostor za dolazak Etorea Mesine.

Njemu ovog leta ističe ugovor sa San Antonio Sparsima, a u Armaniju bio osim trenera, trebalo da obavlja i funkciju direktora košarkaških operacija.

📝 L'Olimpia ringrazia Simone Pianigiani: interruzione consensuale ➡ https://t.co/FU4bkyrFq2

📝 Olimpia wishes the best to Simone Pianigiani after they part ways ➡ https://t.co/JSoGJLNWyR

⚪🔴#WeNotMe pic.twitter.com/AxCixQXltc

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 11, 2019