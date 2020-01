Pajo hvali Partizan pred derbi

Na otvaranju nove kalendarske godine košarkaši Mornara u 14. kolu ABA lige gostuju Partizanu u Beogradu i prvi put nastupaju u Areni.

Zanimljivo je rivalstvo Mornara i Partizana u regionalnom takmičenju. Beograđani u prvenstvenim mečevima vode 4:3, zahvaljujući pobjedi u prvom dijelu ovogodišnje sezone, sredinom oktobra, u Baru, 76:65.

I to je jedini trijumf jedne od ove dvije ekipe u međusobnim duelima izražen dvocifrenom razlikom. U ostalih šest susreta razlika nijednom nije bila iznad pet poena.

Trener Mornara Mihailo Pavićević ističe da Partizan ima homegon tim i da je favorit.

„Ukoliko mislimo da se eventualno priključimo ekipama iz gornjeg dijela tabele koje pretenduju na plej-of, neophodna nam je jedna velika pobjeda. A kad kažem velika pobjeda, tu računam na najjače ekipe u koje svakako spada i Partizan. Jer, da biste bili u igri morate dobiti najbolje, ili na strani ili kod kuće. Partizan je, analizirajući dosadašnji tok prvenstva, najstandardnija ekipa, koja je imala najmanje padova. Odlikuje ih izuzetno čvrsta igra, igraju u jakom ritmu, jednostavno rečeno, veoma teško ih je dobiti. Da bi se dobio Partizan morate da uložite maksimum i snage i znanja. Ne može se ući u meč sa njima po sistemu ‘hajde da igramo pa šta bude’. Ne, tako se oni ne dobijaju.” kazao je trener Barana i nastavio:

“Nismo imali mnogo vremena za pripremu ove utakmice. Bili su novogodišnji praznici, u petak smo odigrali utakmicu sa Igokeom, pa su igrači dobili nezasluženo duži odmor, ali šta je tu je. Ne treba trošiti riječi da bih motivisao ekipu protiv Partizana, to je suvišno, Partizan je sam po sebi veliki izazov, posebno što prvi put igramo u Areni. Sve to ima svoje. Za nas je ovo mnogo bitna utakmica, uostalom kao i za Partizan, koji ove godine djeluje najhomogenije, najuigranije i to potvrđuju i njegovi rezultati kako u Evrokupu tako i u ABA ligi. Sigurno su favoriti. Mi imamo potencijal koji može da iznenadi bilo koju ekipu, samo taj potencijal treba da se pretoči u kvalitet i timsku igru. Ako se to desi onda imamo šansi da eventualno iznenadimo domaćina, ali kažem još jedanput – nije lako dobiti Partizan ove godine.“