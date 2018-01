Pao poslije drame savladao Žalgiris, navijači protiv Evrolige

Panatinaikos je u najzanimljivijem meču večerašnjeg programa Evrolige poslije produžetka savladao Žalgiris 94:93.

Meč prepun preokreta donio je dvocifrenu prednost Panatinaikosa u prvom dijelu, povratak i vođstvo Žalgirisa u nastavku i neriješeno poslije 40 minuta.

Litvanci su produžetak otvorili serijom 7:0, Pao je odgovorio sa osam vezanih poena, a djelovalo je da će se gosti radovati kada je Pangos pogodio koš za 93:92 četiri sekunde prije kraja. Ipak i to vrijeme bilo je dovoljno Kalatesu da pogodi tek drugi šut za dva poena na meču i donese svom timu pobjedu.

Can you believe this? 😯@Nick_Calathes15 drops in the game-wining layup with nothing left on the clock!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RxjdTlQxKg

— EuroLeague (@EuroLeague) January 25, 2018