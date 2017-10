PAO u trileru srušio Fener, CSKA silan u Istanbulu

Košarkaši Panatinaikosa savladali su Fenerbahče 70:68 u dramatičnoj utakmici 4. kola Evrolige.

Okršaj u Oaka areni riješen je u posljednjoj sekundi kada je Nikos Papas pogodio trojku.

The clutch bucket from Pappas to lead @paobcgr to the victory 🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mAJH2m8nyX

— EuroLeague (@EuroLeague) October 27, 2017