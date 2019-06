Parker završio karijeru

Toni Parker je završio igračku karijeru. Legendarni francuski košarkaš odlučio je da prekine karijeru, jer kako kaže, više ne može da igra na nivou na kom je navikao.

Poslije 18 godina u najjačoj ligi na svijetu, Parker je odlučio da se penzioniše. 17 godina nastupao je za San Antonio Sparse, dok je u posljednjoj bio dio Šarlot Hornetsa. Sa timom iz Teksasa osvojio je četiri šampionska prstena, bio najbolji igrač finala 2007.

„Mnogo različitih stvari je na kraju dovelo do ove odluke. Ali, razmišljao sam, ako više ne mogu da budem Toni Parker i ne mogu da se borim za titulu, ne želim da igram košarku više“, naglasio je Parker.

On će ostati u košarci pošto je vlasnik Asvela za koji je igrao u karijeru. Trener tog kluba je naš selektor Zvezdan Mitrović.

🇺🇸 It’s with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team.

Thank you for everything! https://t.co/YKqTlnkG90

— Tony Parker (@tonyparker) June 10, 2019