Pavićević: Produžićemo ugovore Amerikancima, spremni smo da igramo završnicu ABA lige

Predsjednik Mornara Đorđije Pavićević rekao je da je njegov klub spreman da odigra završnicu ABA lige kroz plej of ili završni turnir četiri najbolje ekipe.

Barani su na jučerašnjem video sastanku čelnika klubova podržali predlog da se na parketu odluči šampion regionalnog takmičenja.

“Mornar je za to da se ova sezona u ABA ligi okonča na terenu. Naravno, odluke treba donositi u skladu sa realnošću. Situacija u kojoj smo se našli je posljedica “više sile” i u skladu sa tim treba da se ponašamo. Jedan od naših predloga je da se liga proširi na 14 klubova. Tako bi prevazišli problem vezan za ispadanje iz lige. Nažalost, situacija je takva da je teško izvodljivo da se odigraju utakmice 22. kola. Ostaje pitanje redosljeda u vrhu tabele i plasmana u Evroligu, odnosno Evrokup”, istakao je Pavićević.

Najavio je i da će produžiti ugovore sa četvoricom Amerikanaca.

“Najbolje bi bilo da se odigra plej of i na taj način da riješimo pitanje prvaka. Ako to nije izvodljivo, mi smo spremni i za F4. Mi možemo da imamo na okupu sve igrače do 10. maja. Do tada ću produžiti ugovore sa Nidamom, Pulenom, Vajthedom i Volerom i bićemo spremni za završnicu ABA lige, kakva god bila”, istakao je Đorđije Pavićević.