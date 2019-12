Pitino vraća Spanulisa iz penzije

Rik Pitino se nada da bi opet mogao da vidi Vasilisa Spanulisa u dresu reprezentacije Grčke.

Novi selektor kaže da je oduševljen izdanjima iskusnog plejmejkera i nada se da bi mogao da zaigra ponovo u dresu selekcije.

“Samo da se zna, volio bih da se Spanulis vrati u reprezentaciju”, poručio je Pitino putem svog “Tviter” profila.

Pitino je na klupi Panatinaikosa, a imao je sjajan derbi sa Olimpijakosom prije nekoliko dana.

Spanulis je inače prije četiri godine završio reprezentativnu karijeru.

Just for the record I would love to see Spanoulis join our National team

— Rick Pitino (@RealPitino) December 9, 2019