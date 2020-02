Plinari na crnogorski pogon

Krajem novembra prošle godine Zagreb je predstavio crnogorskog rukometaša Miloša Božovića kao prvo pojačanje za narednu sezonu.

Samo mjesec kasnije, 25-godišnji Budvanin zadužio je opremu hrvatskog velikana, koji je odlučio da, ipak, plati obeštećenje mađarskoj Tatabanji i ne čeka ljeto, već da odmah angažuje srednjeg beka crnogorske reprezentacije.

Samim tim Miloš Božović dobio je šansu da proteklog vikenda debituje za Zagreb i upiše prve minute u Ligi šampiona. Hrvatski klub bio je na pragu senzacije protiv Flenzburga (25:26), ali je debi našeg rukometaša bio pozitivan četiri gola uz veoma dobru partiju, čime je pokazao da će biti pravo pojačanje.

“Teško je sve to opisati, ali osjećaj kada igraš u Ligi šampiona definitivno je nešto posebno i imam utisak da sam još jedan san ispunio. U Tatabanji sam igrao pred 1.500 navijača i sve to i uopšte liga je dobro za neke mlađe igrače, ali sam došao u neke godine kada treba da se oprobam u nekim jačim takmičenjima. Iskren da budem imao sam ponude da odem u neke druge klubove, gdje bih realno bio u sjenci, što ne volim. Želim da igram i da budem neko ko se pita i ko donosi odluke, igra 40 ili 50 minuta i zaista sam srećan”, istakao je Miloš Božović u razgovoru za Arenu neposredno uoči treninga njegove ekipe, koja se sprema za gostovanje Barseloni.

Božović će prvi meč u Ligi šampiona pamtiti po maestralnom potezu, kada je postigao vrhunski gol za 21:22, a njegova ,,bomba u izboru EHF-a je među pet najljepših golova 11. kola Lige šampione. Taj gol pokazao je da će Plinarsko društvo Zagreb (kako je puni naziv hrvatske ekipe) imati novi crnogorski pogon za velike stvari.

“Imao sam tu čast da prvi meč igram baš protiv šampiona Bundes lige, ekipe Flenzburga. U “Areni” je bilo 8.000 ljudi. Takve nevjerovatne emocije, da je to teško opisati. Bio sam presrećan, možda i previše motivisan, a da sam bio smireniji možda bih dao još dva-tri gola”, kroz osmijeh ističe Božović i dodaje:

“Pokazali smo da možemo da se nosimo sa najjačim timovima u Evropi, što je jako pozitivno”.

Zagreb ima pobjedu i remi nakon 11. kola, Celje na šestom mjestu ima tri pobjede i osam poraza, pa je jasno da su šanse za drugu fazu svedene na minimum.

Šanse su jako male. Postojale su da smo dobili Flenzburg, pa zatim u Zagrebu Alborg, a ovako to je samo teorija. Međutim, sljedeća sezona je u fokusu”, iskren je Božović, a zatim ističe primarne ciljeve za ovu sezonu.

“Pokušaćemo da dođemo do fajnal-fora SEHA lige, možda da uđemo u finale, da uzmemo duplu krunu u Hrvatskoj i onda uz par pojačanja da napravimo još veće stvari iduće sezone. Klub je već dogovorio dolazak desnog beka Mlakara iz Visle, dolazi Burić iz Nanta, a neophodno je bilo da dovedemo desnog beka jer imamo samo Slovenca Hrastnika, koji ima problema sa šuterskim ramenom, pa smo na toj poziciji limitirani, ali iduće sezone bićemo mnogo opasniji”, jasan je Budvanin.

Pravi potez

Sada da se vratimo na početak ove priče. Božović je bio projektovan da na ljeto dođe u Zagreb, ali već u januaru zadužio je opremu hrvatskog velikana. Baš taj potez pokazao je koliko u ovom klubu vjeruju u crnogorskog reprezentativca.

“U oktobru kada smo dogovorili transfer na dvije godine, odnosno od 2020. godine, Tatabanja je upala u određene finansijske probleme i prilično pala što se tiče ambicija. To mi se nije svidjelo, jer sam smatrao da je to onda za mene gubljenje vremena do ljeta. Bilo je bolje da dođem odmah u Zagreb da budem tu pola godine i da se naviknem i da imam još dvije godine da odigram kvalitetne dvije sezone. U razgovoru sa ljudima iz Zagreba, koji su me zvali svakodnevno i koji su bili raspoloženi da dođem što prije, postigao se dogovor da se priključim timu odmah nakon Evropskog prvenstva. Sada kada razmislim, bez dileme to je pravi potez. Ovo je potrebno da osjetim jači sistem, posebno tu čaroliju igranja Lige šampiona i da budem spreman za ono što slijedi” objasnio je Miloš Božović.

Dolaskom u Zagreb Miloš Božović ima priliku da sarađuje sa legendarnim crnogorskim stručnjakom Veselinom Vujovićem, koji odnedavno vodi ovaj tim sa klupe. Upravo je Vuja bio jedan od faktora koji su uticali na njegovu odluku.

“Bilo je ponuda iz Francuske, Njemačke, da sam još malo sačekao možda bi se otvorila još neka opcija. Ali ovo je za mene pravi izbor, a veliki uticaj imala je činjenica da je trener Veselin Vujović. U karijeri sam prošao trenere poput Dujšebajeva, Gonzalesa, Karlosa Pastora, dosta naučio od njih i mislim da mi nedostaje malo ove balkanske škole rukometa, što Vuja posjeduje. Mislim da kod njega mogu mnogo da napredujem, da ću biti mnogo agresivniji. Zahvaljujući njemu mnogo više sam u fokusu, drži me budnim i zaista sam srećan što imam priliku da sarađujem sa njim”, rekao je Božović.