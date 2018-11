Pobjeda za sva vremena, za buduća pokoljenja…

Činilo se nakon poluvremena da ćemo u “Morači” gledati lagano odrađivanje posla u režiji De Koloa, Rodrigeza, Klajburna i ostalih majstora igre pod obručima, ali će se igra Budućnosti Voli iz drugih 20 minuta prepričavati decenijama u glavnom gradu Crne Gore.

Prošle sedmice je snagu šuta za tri poena koji posjeduje Budućnost osjetila Baskonija, a prethodne noći su “plavi” na sličan način bez odgovora ostavili i moćne “armejce” iz Moskve.

Nevjerovatnih 12 pogodaka iz 14 šuteva za tri poena u nastavku, sve do promašaja u završnici, iskovali su najveću pobjedu u istoriji podgoričkog kluba.

Osvajala je Budućnost titule, još krajem prošlog i početkom ovog vijeka u tadašnjoj ligi SR Jugoslavije, potom je uslijedila dominacija u crnogorskim okvirima i proljetos krunisanje u ABA ligi.

Sve su to uspjesi koji se neće zaboraviti, ali je sinoćnji, možemo slobodno reći podvig, zasijenio makar na kratko te rezultate.

What a night in Podgorica, as @KKBuducnostVOLI is the first team to beat CSKA Moscow this season! Highlights… pic.twitter.com/qVtqzR9kAM — EuroLeague (@EuroLeague) November 23, 2018

Ovakve pobjede mogu samo pozitivno da utiču na renome kluba u evropskim okvirima, a činjenica da je Budućnost prva nakon 16 pobjeda prekinula niz uspjeha CSKA govori o veličini trijumfa nad višestrukim prvakom Starog kontinenta.

Sa ogromnim samopouzdanjem igrali su “plavi” u oba pravca, publika ih je nosila sa tribina, prednost Moskovljana se topila iz minuta u minut, pa je na kraju ruska zima osjetila kako je jak podgorički sjever. Već smo pisali o jednom od junaka trijumfa Danilu Nikoliću, ali ovaj uspjeh je rezultat timskog rada.

U očima izabranika Aleksandra Džikića vidjela se želja i odlučnost da pokažu da rezultati iz dosadašnjeg dijela sezone nisu realnost, da vrijede više, i sigurno vrijede.

Mnogima se sinoć poslije meča u “Morači” otela misao kako je šteta što podgorički tim nije pobijedio Makabi i Darušafaku, timove koji imaju samo po pobjedu u dosadašnjem dijelu sezone, a koji su nažalost znali da iskoriste lutanje regionalnog šampiona na startu sezone.

It's going to be a LONG night at @KKBuducnostVOLI! pic.twitter.com/mdjIZsTcNc — EuroLeague (@EuroLeague) November 23, 2018

Na kraju je sebi oduška dao i tvorac šampionskog tima Aleksandar Džikić, koji se nakon susreta izvinjavao zbog previše burnog proslavljanja pobjede. Oprošteno mu je, i on je prije svega čovjek, a i najbolje zna kroz kakve momente kritike i osporavanja svega što je uradio od dolaska u Podgoricu je prošao u prethodna dva mjeseca.

“Pobijedili smo veliki tim, jedan od tri najbolja u Evroligi. Hvala navijačima koji su nas podržavali tokom cijele utakmice i kad je bilo loše i kada smo poveli. Pamtićemo trijumf nad moćnim Cska pred rekordnim brojem navijača”, poručio je Džikić.

Dovoljno je bilo vidjeti atmosferu ispred svlačionice CSKA po završetku utakmice. Kompletan stručni štab sa trenerom Dimitrisom Itudisom bio je u šoku. Niko nije progovorio ni riječ, dok je nervozno šetao predsjednik Andrej Vatutin. Nevjerica koju je teško opisati riječima, ali je bilo jasno da je gigant pretrpio udarac, koji nije očekivao.

“Budućnost je zaslužila pobjedu. Ostao nam je gorak utisak jer smo kontrolisali utakmicu. Buducnost je u trećoj četvrtini ušla u puterski ritam i to nijesmo smjeli da dozvolima. Rekao sam mojim igračima da nas čeka teška utakmica, ali to nijesu shvatili”, rekao je Itudis na konferenciji za novinare u Podgorici.

CSKA će sigurno ove sezone biti ekipa koja će se boriti za trofej u Evroligi. Podgorica odavno nije vidjela bolju ekipu, u kojoj se u svakom trenutku zna ko šta radi. Izgledali su nedohvatljivo u prvom dijelu utakmicu, bukvalno crtali akcije preko De Koloa i Rodrigeza, na kraju imali i visoke procente šuta, ali sve to govori prije svega kakav je uspjeh napravila Budućnost.

Sezona je u uvodnoj fazi i dalje, ali će se teško mnogo timova moći da pohvali onim što je Budućnost uradila prethodne večeri u “Morači”.

Na sličan način “plavi” su zimus pobijedili Crvenu zvezdu u meču regularnog dijela takmičenja u ABA ligi. Ta sezona kasnije je postala istorijska zbog osvajanja trofeja i plasmana u Evroligu.

Ko zna, možda je ovo uvod u nove podvige brenda crnogorskog sporta.

B.J.