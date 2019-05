Pobjede cilj na Igrama malih zemalja

Crnogorske košarkaške reprezentacije će na Igrama malih zemalja nastupati u obije konkurencije.

Košarkašice će prve na teren pošto će u utorak veče od 20 sati igrati protiv Kipra u prvom kolu nadmetanja.

Biće to zvanični debi na klupi selektorke Jelen Škerović koja je zadovoljna dosadašnjim tokom priprema, iako je bilo problema zbog povreda Matović, Jovanović i Mujović.

“Dobro su djevojke odradile pripreme, najbolje što su mogle. Povrede iskusnijih košarkašica u posljednjih sedam dana su poremetile malo koncepciju treninga. Mislim da su djevojke spremne za turnir, želimo da ostvarimo pobjede, stignemo do dobrog rezultata i prvenstveno vidimo koliko mogu mlađe igračice da pomognu u budućnosti.” poručila je Škerović.

Ona se odlučila za sljedećih 12: Snežana Aleksić, Jelena Vučetić, Milena Jakšić, Dragana Živkoivć, Amina Amarković, Teodora Sarić, Bojana Kovačević, Kristina Raković, Marija Leković, Sofija Živaljević, Anđela Bigović, Violeta Lazarević.

Selektor naše muške selekcije imao je mnogo problema. Razlog su povrede i činjenica da su se prvenstva maksimalno odužila. Prvo je pomjeren početak Super lige zbog toga što se finale ABA lige igralo maksimalnih pet mečeva.

Isto se desilo i u završnici domaćeg šampionata gdje će majstorica odlučiti pobjednika šampionata. Uz to i neki igrači koji su došli iz inostranstva takođe su igrali plej of do prije nekoliko dana, pa je Dubljević u okrnjenom sastavu trenirao sa timom, a na premijernom meču protiv Kipra u srijedu veče osloniće se na osam košarkaša, dok će se nakon toga priključiti momci iz Mornara i Budućnosti Voli.

“Trenirali smo sa malim brojem igrača zbog toga što se klupska sezona odužila. Imali smo problema i sa igračima koji su bili tu, Aleksa Popović se povrijedio pa je poslije tri dana priprema otpao, a problema je imao i Spasojević. Simonović se takođe kasno priključio, pa smo imali dosta problema. To je otežavajuća okolnost za nas. Ipak bez obzira na to sve, pokušaćemo da pružimo maksimum, moramo imati najveća očekivanja. Kipar i Island su nam najveći rivali na turniru.” poručio je Dubljević.

U prvom meču će nastupiti: Nikola Pavićević, Radoslav Spasojević, Miloš Popović, Marko Simonović, Filip Bakić, Emir Hadžibegović, Pavle Đurišić i Nikola Žižić. Nakon majstorice finala u srijedu veče priključiće se još: Marko Mugoša, Vukota Pavić, Filip Barović i Sead Šehović.

