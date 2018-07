Pol Džordž ostaje u Oklahomi, Džordan kod Dončića

Noćas je u NBA ligi otvoreno tržište slobodnih agenata (free agency) i već u prvim satima ozvaničen je ostanak Pola Džordža u Oklahomi, Krisa Pola u Hjustonu ali i prelazak Diandrea Džordana u redove Dalasa.

Najveću pažnju privukla je situacija oko Pola Džordža, koji je odluku o svojoj budućnosti saopštio na žurki koju je za pet stotina zvanica organizovao njegov saigrač Rasel Vestbruk.

Pi-Dži je tom prilikom rekao “Ovdje sam da ostanem” i izazvao oduševljenje publike.

Paul George made the announcement himself at Westbrook's party. (via @GabeIkard) pic.twitter.com/2sxXOK3epA

— SportsCenter (@SportsCenter) July 1, 2018