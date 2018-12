Poljak žestoko isprozivao Nikolu Jokića

Marčin Gortat i Nikola Jokić postaju veliki rivali!

Već smo pisali kako je Jokić isključen jer je bio nezadovoljan što mu je suđen faul nad Poljakom.

Gortat je žestoko odgovorio.

“On je najveći padavičar u istoriji lige. Ne samo ove sezone, već u istoriji lige. Čovječe, imaš 140 kilograma i padaš čitavu utakmicu”, rekao je Gortat i dodao:

“Na kraju, on je veoma vješt, ne mora stalno da pada, ali to se dešava. Na kraju se bunio, a gurnuo me je van igrališta. Bio bi faul u svakom slučaju”

Klipersi su bez Jokića u finišu lako slomili otpor Denvera.