Povratak Dubija, Zvezda osvojila Valensiju

Crvena Zvezda je pobijedila Valensiju 86:82 u 12. kolu Evrolige.

Meč pun uspona i padova Beograđani su dobili i nanijeli španskom timu osmi uzastopni poraz u elitnom takmičenju.

Crvena Zvezda je serijom 17:0 za četiri ipo minuta posljednjeg perioda vratila se u meč i na kraju izborila za novi trijumf u Evroligi.

Zanimljiv je to meč bio u kom je Zvezda imala i 13 poena viška u prvom poluvremenu, ali je do odmora sačuvala samo +2. Valensija je stvorila veliku prednost u posljednjem periodu, međutim nije imala mirnoće i strpljenja da privede susret kraju i dođe do četvrtog trijumfa u sezoni, naprotiv upisala je deveti poraz.

Bojan Dubljević se vratio poslije povrede, odigrao 24 minuta dao četiri poena uz 10 skokova. San Emeterio je sa 17 poena predvodio domaći sastav.

Na drugoj strani dominacija Džejmsa Feldina koji je postigao 26 poena uz pet asistencija, Milko Bjelica je za 30 minuta dao četiri poena uz devet uhvaćenih poena uz po tri asistencije i ukradene lopte.

A back and forth game ends with a @kkcrvenazvezda win. pic.twitter.com/8X5gHgU9f7 — EuroLeague (@EuroLeague) December 15, 2017

Rezultati:

Efes – Baskonija 81:82

CSKA – Makabi 101:86

Panatinaikos – Armani 80:72

Valensija – Crvena Zvezda 82:86