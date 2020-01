Preminuo dugogodišnji čelnik NBA lige

Dugogodišnji komesar NBA lige Dejvid Stern preminuo je u 77. godini.

Stern je imao velikih zdravstvenih problema, u decembru je imao izliv krvi na mozgu, a od posljedica je preminuo.

Stern je rođeni Njujorčanin i diplomac prava sa univerziteta Ratgers i Kolumbija, a od 1. februara 1984. godine radio je kao NBA komesar.

Na toj funkciji proveo je čitavih 30 godina, nakon čega ga je naslijedio Adam Silver.

Američki mediji podsjećaju da je imao ogroman uticaj na rast popularnosti NBA lige pošto je uspio da košarku očisti od kokaina, alkohola, ali i tuča na terenu.

David Stern — the Hall of Fame ex-NBA Commissioner — has died at 77 years old. He oversaw tremendous growth in his 30 years as commissioner, retiring in 2014. Stern had been hospitalized since a brain hemorrhage on Dec. 17.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 1, 2020