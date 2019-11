Pulen MVP sedmog kola

Džejkob Pulen najbolji je košarkaš sedmog kola ABA lige.

Bek barskog Mornara odigrao je odličan meč protiv hrvatskog Zadra i vodio je svoj tim do pobjede.

Američki košarkaš raspucao se u posljednjem periodu, a ukupno je postigao 20 poena, uz devet asistencija, četiri skoka i dvije ukradene lopte.

Sve to mu je donijelo indeks korisnosti sa 30 poena, a titulu MVP-ija ostvario je jer Glen Kouzi, igrač Krke koji je sakupio 34 indeksna poena, izgubio je duel.

