Radonjićeva sedma u nizu za prvo mjesto pred plej of

Dejan Radonjić je na klupi Bajerna stigao do sedme uzastopne pobjede, a tim iz Minhena obezbijedio jr prvo mjesto pred plej of u Bundesligi.

Bavarci su pred svojim navijačima savladali Bremerhaven 98:95 u veoma zanimljivoj završnici.

FINAL SCORE #FCBB vs. @Die_Eisbaeren 98-95. Unser Team sichert sich vorzeitig Platz 1 nach der Regular Season! Am Dienstag geht's noch nach Bonn und am 5. Mai (20:30 Uhr) beginnen dann die Playoffs im #AudiDome. #FCBB_live #MünchenSiehtRot pic.twitter.com/nLThuouu4V

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) April 29, 2018