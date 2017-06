“Ratnici” ponovo bolji od šampiona, još jedna pobjeda i titula

Košarkaši Golden Stejta pobijedili su Klivlend 118:113 i stigli na korak od titule u NBA ligi.

“Ratnici” su boljom igrom u finišu stigli do trijumfa u Ohaju i prednosti od 3:0 u pobjedama u finalnoj seriji, pa im je za šampionski prsten potreban još jedan trijumf.

Every clutch moment down the stretch as the @warriors outlast the @cavs in epic Game 3 showdown! #NBAFinals pic.twitter.com/XfFaWwqJs8 — NBA (@NBA) June 8, 2017

Utakmicu je odlučila serija Golden Stejta od 11:0 na koju Klivlend nije imao odgovor, pa će mu trebati pravo čudo da dođe do titule.

Prošle godine su “kavalirsi” gubili u velikom finalu od istog rivala 3:1 i preokrenuli na 4:3, ali će im sada za podvig trebati još više.

Udarni trojac “ratnika” predvodio je ekipu Stiva Kera do važne pobjede. Kevin Durent ubacio je 31, Klej Tompson 30, a Stef Kari 26 poena, uz 13 skokova i šest asistencija.

The BEST of KD's Game 3 performance, as he goes for 31 PTS for the @warriors, including 14 in the 4th! #DubNation pic.twitter.com/VXCpcP2qbD — NBA (@NBA) June 8, 2017

Sa druge strane LeBron Džejms postigao je 39 koševa, uhvatio 11 lopti i devet puta asistirao, dok je poen manje dodao Kajri Irving. Međutim, podbacio je ostatak tima pa su “konjanici” morali ponovo da čestitaju rivalu.