Ratnici poslije drame odbranili domaći parket

Velika borba i pobjeda Golden Stejta nad Hjustonom 104:100 na startu polufinalne serije Zapadne konferencije NBA lige.

The @warriors hold on at home to take a 1-0 series lead! Final in Game 1:#StrengthInNumbers 104#RunAsOne 100 pic.twitter.com/hvZzzuQlnZ — NBA (@NBA) April 28, 2019

Imali su “ratnici” prednost tokom većeg dijela susreta, ali su momci iz Teksasa konstantno zvaničnom šampionu disali za vratom.

Nije ta zaliha išla preko devet poena, a u finišu je Hjuston uspio da uhvati potpun priključak.

Imali su “rokitsi” i napad kod rezultata 103:100 za domaće i priliku da trojkom izjednače.

Harden nije pogodio, Pol je uhvatio loptu, ali se spetljao i potom dobio tehničku grešku, drugu na meč, pa je isključen.

Inače, utakmica je obilovala čudnim odlukama sudija, koje su iritirale igrače oba tima.

U domaćoj ekipi 35 poena Kevina Durenta, 18 Stefa Karija, koji je dao posljednja četiri poena na meču za domaći tim.

Sa druge strane 35 koševa Džejmsa Hardena, a 27 Erika Gordona.