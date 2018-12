Ratnici zaustavili Milvoki, Derozan nadigrao Džejmsa

Košarkaši Golden Stejta slavili su na parketu Milvokija 105:95.

Do 18. trijumfa u sezoni “ratnici” su došli najviše zahvaljujući raspoloženim Tompsonom i Karijerm, koji su ubacili po 20 poena. Durent je postigao skromnih 11 koševa.

Steph Curry and Klay Thompson combine for 40 PTS, 14 AST in the @warriors road win in Milwaukee! #DubNation pic.twitter.com/TXvi8YgHS8 — NBA (@NBA) December 8, 2018

U domaćem timu Janis Adetokumbo postigao je 22 koša i uhvatio 15 lopti.

Šarlot je bio bolji od Denvera 113:107 i prekinuo niz “nagetsa” od šest pobjeda.

Kemba Voker ubacio je 21 poen, uz osam asistencija i šest skokova, dok je Toni Parker postigao 19 koševa za pobjednički tim.

Nikola Jokić postigao je 16 poena i uhvatio 11 lopti za Denver.

Sakramento je savladao tim Klivlenda 129:110.

Dieron Fok je predvodio “kingse” sa 30 poena i 12 asistencija, a solidni su bili i Bogdan Bogdanović sa 15, odnosno Nemanja Bjelica sa 13 koševa.

De'Aaron Fox fuels the @SacramentoKings W in Cleveland with 30 PTS (12-16 FGM) and 12 dimes! #SacramentoProud pic.twitter.com/DjF4WOgNOQ — NBA (@NBA) December 8, 2018

U taboru Klivlenda 26 poena Klarksona, 23 Sekstona.

Lejkersi su vodili do posljednje četvrtine, a onda stali izgubili od San Antonija 133:120.

Demar Derozan je postigao 36 poena, a tom učinku dodao je osam skokova i devet asistencija.

DeMar DeRozan tallies a game-high 36 PTS, to go with 9 AST, 8 REB in the @spurs victory! #GoSpursGo pic.twitter.com/rlzZW65Ird — NBA (@NBA) December 8, 2018

Lebron Džejms je dao poen manje, podijelio 11 dodavanja i uhvatio osam lopti, ali to nije bilo dovoljno da Lejkersi izbjegnu 10. poraz u sezoni.

Rezultati:

Milvoki – Golden Stejt 95:105

Feniks – Majami 98:115

San Antonio – LA Lejkers 133:120

Čikago – Oklahoma 114:112

Nju Orleans – Memfis 103:107

Bruklin – Toronto 106:105 pr.

Klivlend – Sakramento 110:129

Šarlot – Denver 113:107

Orlando – Indijana 90:112

Detroit – Filadelfija 111:117