“Ratnicima” veliki derbi protiv Klivlenda

Košarkaši Golden Stejta pobijedili su Klivlend 99:92 u božićnom derbiju NBA lige.

Drama je potrajala do završnice meča u dvorani “ratnika”. Kod rezultata 92:92 Klej Tompson je pogodio trojku, potom je LeBron Džejms izgubio dvije lopte, a Tompson iskoristio četiri bacanja za konačan trijumf šampiona.

What a sequence by the @warriors ! #DubNation #NBAXmas pic.twitter.com/LIjwQYnGx7

Kevin Durent sa 25 i pomenuti Tompson sa 24 poena istakli su se u redovima pobjednika.

Sa druge strane 31 poen i 18 skokova Kevina Lava, dok je 20 poena, ali uz sedam izgubljenih lopti dodao Džejms.

Kevin Durant drops the fast break dime to Omri Casspi!

The @warriors lead the @cavs 71-67 after 3 on ABC.#NBAXmas #DubNation pic.twitter.com/9SKr9T5YCv

— NBA (@NBA) December 25, 2017